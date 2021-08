Tourisme : "Cet été est résolument bleu blanc rouge", observe Alexis Gardy

INTERVIEW

La France espère accueillir cet été 50 millions de touristes étrangers, contre 35 millions l'an passé et 90 millions en 2019, selon le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne qui s'exprimait dimanche dans les colonnes du JDD. De leur côté, les Français ont choisi à une large majorité de rester en France après des mois marqués par l'épidémie de Covid-19. "On voit que cet été est résolument bleu blanc rouge, puisque l'ensemble des destinations françaises connaissent une très forte attraction", a constaté Alexis Gardy, le président des clubs de vacances Belambra, dimanche sur Europe 1.

"Sur la Côte d'Azur, on est très plein"

Dans ses clubs, le chef d'entreprise observe "une très grosse demande qui s'exprime pour les régions, notamment de la côte landaise jusqu'au Pays basque". L'affluence est aussi importante sur ses sites de "La Grande-Motte (dans l'Hérault)" et plus généralement "du Sud-Est, qui sont aujourd'hui très remplis."

"Sur la Côte d'Azur, on est très plein", a ajouté Alexis Gardy qui a expliqué cela par une "demande qui s'est exprimée très tôt" pour "la garantie soleil". "La sécurité d'avoir le soleil sur la Côte d'Azur a été gage de réassurance pour nos clients."

"On ne rattrapera jamais ce retard"

Pour les destinations de montagne en revanche, l'été ne suffira pas à faire oublier les mois difficiles pour les clubs de vacances Belambra. "On vit une année extrêmement particulière dans le secteur du tourisme en France puisque pour les opérateurs qui sont présents en montagne, on a fait un hiver blanc avec tous nos sites fermés chez Belambra", a expliqué Alexis Gardy. "On ne rattrapera jamais ce retard malgré une très bonne dynamique commerciale et de remplissage sur les sites cet été." "L'année reste une année très difficile", a-t-il conclu.