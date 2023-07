Ticket de caisse, prix de l'électricité, allocation de rentrée... Ce qui change au 1er août

À chaque 1er du mois, son lot de nouveautés. Et août 2023 n'échappera pas à la règle puisque plusieurs changements s'appliqueront dans la vie quotidienne des Français à compter de ce mardi 1er août. Elles concerneront pêle-mêle les tarifs de l'électricité, le taux du livret A, les soldes d'été ou encore le bon vieux ticket de caisse. Europe 1 fait le point.

Le prix de l'électricité en hausse

La mauvaise surprise a été annoncée aux Français à la mi-juillet par le ministère de la Transition écologique. Les tarifs règlementés de l'électricité seront revus à la hausse dès ce mardi. Une augmentation de 10% décidée dans le cadre de la réduction progressive du bouclier tarifaire, mis en place en février dernier, et qui doit prendre fin début 2025. Ce dernier visait à plafonner à 15% la hausse des prix de l'électricité. Ces tarifs réhaussés de 10% représenteront, en moyenne, un surcoût de 150 euros par an pour un ménage et concerneront l'ensemble des Français, les toutes petites entreprises mais pas les grands groupes qui n'étaient pas éligibles au bouclier tarifaire.

Le ticket de caisse ne sera pas systématiquement imprimé

Et si vous deviez réclamer votre ticket de caisse après avoir effectué vos achats ? Cette hypothèse n'a rien de farfelue et pourrait prendre forme dès ce mardi. Cette mesure découle de la loi relative à la lutte contre le gaspillage, adoptée en février 2020. Concrètement, votre ticket de caisse ne sera plus systématiquement imprimé, sauf dans les restaurants, les hôtels, chez le coiffeur ou bien chez le garagiste où il restera obligatoire. Vous pourrez toutefois le demander lors de votre passage en caisse.

Destinée à économiser du papier, alors que plus de 12 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année en France, la mesure a pourtant été reportée à deux reprises et devait initialement voir le jour le 1er janvier dernier. Mais le cabinet d'Olivia Grégoire, ministre déléguée au Commerce, avait décidé de temporiser en raison de l'inflation qui avait alors atteint un niveau maximal.

Le taux du livret A, maintenu à 3%

Alors que plusieurs épargnants espéraient sa revalorisation, le livret A sera bel et bien maintenu à 3% ce mardi 1er août. Une décision annoncée par Bercy le 13 juillet dernier. Le plan d'épargne le plus plébiscité par les Français, avec 55 millions de détenteurs dans l'Hexagone, n'appliquera donc pas la formule de calcul classique qui, compte-tenu de l'inflation, aurait dû le porter à 4,1%. Le ministère de l'Économie justifie ce statut-quo, conforme aux recommandations de la Banque de France, par la nécessité de soutenir la consommation, au détriment de l'épargne.

Du changement pour le livret d'épargne populaire et le PEL

Bonne nouvelle, en revanche, pour les détenteurs d'un livret d'épargne populaire. Jusqu'alors fixé à 7.700 euros, son plafond est relevé à 10.000 à partir de ce mardi. Son taux d'intérêt reste stable à 6% contre 6,1% depuis le 1er février. Quant au plan d'épargne logement, il sera désormais possible de le débloquer partiellement pour financer des travaux et rénovation énergétique. Jusqu'à présent, ce déblocage entraînait automatiquement la clôture du livret.

Le versement de l'allocation de rentrée scolaire débute ce mardi

À Mayotte et sur l'île de la Réunion, vous pourrez percevoir votre allocation de rentrée scolaire dès ce mardi. Pour la métropole, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, il faudra patienter jusqu'au 16 août. Destiné à soutenir l'achat de fournitures scolaires ou de vêtements, ce dispositif s'adresse aux 3 millions de foyers qui préparent la rentrée de leurs enfants, âgés de 6 à 18 ans. L'ARS se dirige avant tout vers les familles les plus modestes et sera versée sous conditions de ressources.

Les soldes d'été, c'est fini

C'est ce mardi 1er août que prennent fin les soldes d'été. Débutées au 28 juin dernier, elles ont été particulièrement longues cette année en raison des émeutes urbaines qui ont embrasé le pays après la mort du jeune Nahel en juin dernier. Le gouvernement avait alors décidé de prolonger ces soldes d'une semaine afin de soutenir les commerçants secoués par les dégradations.