EUROPE 1 ET VOUS - Départs en vacances : les Français se ruent vers les garagistes malgré l'augmentation des prix

Les Français seront très nombreux sur les routes vendredi pour les premiers départs en vacances. Bison Futé prévoit d'ailleurs du rouge dans le sens des départs vendredi en Île-de-France et samedi dans toute la partie nord-ouest. Et avant de prendre la voiture, comme chaque année, c'est la course pour trouver un rendez-vous de dernière minute chez un garagiste. Objectif révision, même si les prix ont augmenté avec l'inflation. Europe 1 s'est rendue à Malakoff, près de Paris.

"On commence à atteindre des prix assez costauds"

Depuis le début du mois de juillet, Wassim répète les mêmes gestes chaque jour. "Les roues sont vérifiées. J'ai mesuré les disques et les plaquettes. J'ai regardé les triangles, les amortisseurs", détaille le mécanicien. En ce moment, une trentaine de voitures défilent quotidiennement dans l'atelier. C'est deux fois plus que d'habitude. Dans 80% des cas, il s'agit d'une révision avant le départ en vacances.

Bastien vient justement récupérer sa petite citadine. "Je pars dans cinq jours, j'ai quand même 700 kilomètres à faire, donc c'est vraiment pour être sûr qu'il ne m'arrive aucune galère sur la route. Mais ce n'est quand même pas un petit prix. Il faut compter 200 € avec la vidange", note l'automobiliste.

La facture peut être encore plus élevée, d'après Arnaud, l'un des responsables du garage. "C'est rare qu'on s'en tire pour moins de 300 €. Si on a des remplacements de pneus en plus, des amortisseurs, on a vite à 1.000 €". En cause, selon lui, "ça ne fait pas l'ombre d'un doute, le coût des matières premières, qui a augmenté de 15 %. Là, on commence à atteindre des prix assez costauds." Mais le responsable l'assure, il n'observe pas de baisse de sa clientèle pour l'instant.