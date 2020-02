Tempête Ciara : les habitants d'un village Corse confinés chez eux à cause d'un incendie

La vigilance orange aux vents violents a été levée mercredi matin en Corse. Mais jusque là, l'île subissait de plein fouet la tempête Ciara, qui sévit depuis dimanche en France. Des pointes de vent à 219 km/h ont été relevées, s'ajoutant aux incendies qui frappent la Corse depuis plusieurs jours. Mardi soir, les habitants de Sari Solenzara, en Corse du Sud, ont passé une soirée et une nuit agitées. Les autorités leur avaient demandé de ne pas sortir en raison d'un incendie tout proche, attisé par les vents violents de la tempête. Alors les habitants du village sont restés calfeutrés chez eux, comme Hélène.

"Le village de Sari serait épargné"

"Il y a eu des pointes de vent à 100 km/h", note-t-elle. "Il y avait une odeur de fumée parce que le feu se propage. Mais là, le vent a tourné et le feu se propage en plaine. Donc le village de Sari serait quand même épargné", explique Hélène, rassurée. "Il y a au moins quatre camions de pompiers, deux en haut du village et deux à l'entrée. C'est un petit village de 100 habitants. Étant donné le déploiement de renforts de pompiers, on est quand même un peu soulagés", confie l'habitante.