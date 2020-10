Tempête Alex : des rafales à plus de 180 km/h dans le Morbihan

C'était une première pour le Morbihan, placé en vigilance rouge pour vents violents. Et la tempête Alex n'a pas fait mentir les prévisionnistes de Météo France : des rafales entre 130 et 160 km/h ont été enregistrées avec même une pointe à 186 km/h dans le sud du département ! Des rafales exceptionnelles ont été enregistrées vers minuit, et les 186 km/h à Belle-Ile constituent un record absolu sur l’île, très au dessus des 162 km/h mesurés sur place en octobre 1987 - on parlait alors d’ouragan, et ce dernier avait dévasté une partie importante de la Bretagne.

Aucun blessé pour le moment

"Ca a bastonné", confirme-t-on sur place. Mais il est trop tôt pour dresser le bilan du coup de tabac surpuissant. Sur l'ensemble du département, aucun blessé n'est signalé pour l'heure, tandis que le traditionnel cortège tempétueux (toitures envolées, arbres et câbles couchés - parfois sur des routes, coupures d'électricité multiples) a lui bien suivi. Sur le littoral, l'ardoise aurait pu être beaucoup plus salée, mais la marée était basse quand les rafales se sont déchaînées.

Alex s'est petit à petit dégonflée et le Morbihan est repassé en vigilance orange. Tous les établissements scolaires, universitaires et les crèches seront néanmoins fermés vendredi, prudence préfectorale.