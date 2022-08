Télévision : comment un spot publicitaire contre la corrida a-t-il pu être diffusé ?

Voici une publicité qui a pu surprendre de nombreux téléspectateurs. Un mouvement anticorrida a diffusé des clips vidéos pendant les pages de pub sur différentes chaînes de télévision. "Docteur Richier, quels sont les effets de la corrida sur les enfants ?", interroge une dame dans ce film court. "L'enfant risque d'être profondément choqué en voyant des animaux subir des blessures répétées", répond l'homme, "et il peut aussi s'accoutumer à la violence et au sang avec des conséquences sur sa personnalité."

L'Alliance anticorrida est derrière ce clip. Cette association milite contre cette tradition, et elle a dépensé plusieurs dizaines de millions d'euros provenant de dons pour financer cette campagne. Cette campagne est inédite à la télévision française. Le spot a tourné en boucle cet été pendant un mois sur BFM TV, CNews et RMC

Une proposition de loi pour abolir cette pratique

En parallèle, le député de la Nupes Aymeric Caron prépare pour la rentrée une proposition de loi pour abolir la corrida, qui bénéficie actuellement d'une exemption dans le code pénal. Juridiquement, les sévices sur les animaux sont interdits. L'ancien chroniqueur s'était déjà expliqué sur Europe 1 : "Abolir la corrida, ce serait simplement mettre le droit en conformité avec la volonté de la très grande majorité des Français qui n'en peuvent plus".

Le député avait poursuivi la semaine dernière sur notre antenne : "Un sondage a été effectué il y a quelques années dans les départements taurins. Il ressortait que là-bas, 75% des personnes interrogées souhaitaient également l'abolition de la corrida". Cette pratique a été abolie récemment en Catalogne et subit de plus en plus d'interdictions en Amérique du Sud.