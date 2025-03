Stupéfaction dans le Haut-Vernet, après le placement en garde à vue des grands-parents du petit Emile

Suite à l'interpellation de quatre personnes, dont les grands-parents maternels d'Emile mardi matin, des habitants du Haut-Vernet ont confié leur surprise quant à l'avancée de l'enquête, restant toutefois prudents sur sa future issue.

Dans le Haut-Vernet, un réveil brutal. Les grands-parents maternels, mais aussi un oncle et une tante du petit Emile, disparu en juillet 2023, ont été interpellés mardi matin dans ce village d'une centaine d'âmes. Quatre gardes à vue toujours en cours dans la soirée, pour homicide volontaire et recel de cadavre dans l'affaire liée au petit garçon.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je ne m'attendais pas du tout à ça"

Il s'agit des premières gardes à vue après vingt mois d'enquête. Des nouvelles qui ravivent forcément de douloureux souvenirs. "L'hypothèse selon laquelle l'enquête se dirige peut-être vers une piste criminelle, voire familiale [... ] ça bouleverse un petit peu les certitudes. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça", témoigne Magali Dami, qui a récemment écrit un livre sur la disparition d'Emile.

Portes et volets fermés, en cette saison, peu de monde dans le village et les rares personnes croisées, qui acceptent de parler, insistent sur l'importance d'être prudents à ce stade. "Pour l'instant, il y a juste des gardes à vue [...] on verra bien comment ça va se terminer", déclare un passant.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dans le hameau du Haut-Vernet, devant la maison de vacances des grands-parents maternels d'Emile, malgré la pluie et la grêle, de nombreux journalistes, caméras, micros et bloc-notes à la main ont fait les cent pas toute la journée, mais l'immense bâtisse est restée vide. Il n'y a pas eu ici de perquisition comme à la La Bouilladisse, près de Marseille, au domicile de la famille.