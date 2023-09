Strasbourg : un homme condamné à six mois de prison ferme pour avoir tabassé son chat

Un homme a été condamné à neuf mois de prison, dont six fermes ce mardi au tribunal correctionnel de Strasbourg. Il était accusé d'actes de cruauté et de sévices envers un animal, des faits dont il a été reconnu coupable. La scène - qui s'est déroulée en avril dernier - a été observée par une riveraine du quartier de Stockfeld à Strasbourg, avait indiqué France 3 Grand-Est. Elle disait avoir vu cet homme, âgé de 43 ans, asséner "une dizaine de coups violents" au chat qu'il transportait dans un sac, avant de prendre la fuite.

Cette passante décide alors d'interpeller la SPA de Strasbourg où sa fille travaille comme bénévole. La société décide de porter plainte contre l'auteur des faits, de nationalité arménienne, et inconnu jusqu'alors de la justice, précise France Bleu Alsace. Quant à la petite chatte, prénommée Louna, elle présentait de multiples fractures du crâne, une mâchoire brisée et avait perdu l'usage de son œil.

La SPA de Strasbourg vient de porter plainte contre l'auteur des faits. https://t.co/ArrmejrpSd — SPA de Strasbourg (@SPA_Strasbourg) April 14, 2023

Des regrets "à demi-mots"

À la barre, le prévenu reconnaît avoir adressé un "coup de pied" à l'animal, mais justifie son geste par le comportement du félin. "Le chat était très agressif, il me griffait et me blessait", a-t-il déclaré. Selon France Bleu, l'individu n'a pas livré plus amples explications et ne s'est montré particulièrement disert sur les faits qui lui étaient reprochés malgré la projection des photos de l'animal tuméfié. Selon France 3 et France Bleu, le procureur a notamment déploré des "regrets à demi-mots qui n'ont pas le goût de la sincérité".

Insuffisant, en tout cas, pour obtenir la mansuétude du tribunal. Outre les neuf mois de prison, l'accusé a également interdiction de posséder un animal de compagnie et devra verser plusieurs sommes d'argent à diverses associations - dont la SPA de Strasbourg - qui s'étaient portées partie civile. Louna se trouve, de son côté, dans une famille d'accueil et va mieux, indique France Bleu.