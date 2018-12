Strasbourg : rassemblement samedi en hommage à Naomi Musenga

Le collectif "Justice pour Naomi Musenga" a appelé à un hommage samedi en mémoire de cette Strasbourgeoise de 22 ans, décédée le 29 décembre 2017 après avoir été raillée au téléphone par le Samu qui avait refusé de la prendre immédiatement en charge.

"Il s'agit d'un moment pour se recueillir et pour parler de la procédure judiciaire car on attend toujours des réponses", a expliqué jeudi Louange Musenga, sœur de Naomi, appelant à ce rassemblement de 16h à 18h, place de l'Hôpital à Strasbourg. Une minute de silence sera observée à 17H30 en mémoire de la jeune femme. Des prises de parole de membres de sa famille sont également prévues.

Une mort qui avait soulevé une forte indignation. La mort de la jeune mère de famille, dont l'appel de détresse avait été traité avec mépris par une régulatrice du Samu, avait soulevé une forte indignation en France. Après la révélation de cette affaire, le responsable du Samu de Strasbourg avait démissionné et la régulatrice qui avait réceptionné l'appel avait été suspendue. En juillet, une information judiciaire pour "non-assistance à personne en péril" et "homicide involontaire" a été ouverte contre X, visant notamment l'assistante de régulation. Selon des éléments médicaux obtenus par les enquêteurs, Naomi Musenga est morte des conséquences d'une "intoxication au paracétamol absorbé par automédication sur plusieurs jours". "Le dossier ne permet pas actuellement de confirmer cette cause et l'avancée de l'enquête ne le permet pas non plus", a cependant affirmé Louange Musenga.