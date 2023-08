Sortir tôt le matin, aller au musée ou au cinéma... Face à la canicule, les Lyonnais s'adaptent

Ce dimanche, la France se réveille une nouvelle fois sous la chaleur. 49 départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo France, qui prévoit que les 40 degrés seront dépassés dans la vallée du Rhône. À Lyon, les habitants se réveillent tôt avant que les températures n'augmentent.

Une nuit "plus chaude que d'habitude"

Se lever très tôt le matin et se balader le long des quais du Rhône est le quotidien de beaucoup de propriétaires de chiens pendant les fortes chaleurs. La semaine prochaine, François prévoit de se lever tous les matins à 5h30 pour promener son animal. "On essaye de sortir le plus tôt possible. C'est le seul moment où ils peuvent un peu se dépenser, puis dans le reste de la journée, on les protège en restant le plus possible au frais et qu'ils n'aient pas la chaleur à subir."

Il faut dire que la nuit a été courte et les températures n'ont pas énormément baissé. "Il a fait plus chaud que d'habitude, même avec le petit ventilateur près de nous et même en se rafraîchissant avant de se coucher", reprend François.

Avec 24 degrés ce matin et un léger vent, les sportifs en profitent aussi. Bâtons à la main, Benoit pratiquent la marche nordique, son rituel chaque week-end. "Avec la chaleur, il faut faire un peu plus attention. Donc il faut profiter de la température du matin pour éviter le coup de chaleur", rappelle-t-il.

Privilégier les lieux climatisés

Les températures devraient très vite augmenter dans la journée. À 17 heures, le mercure pourrait atteindre les 38 degrés. Justement, comme samedi, les Lyonnais ont prévu de faire attention. Volets fermés chez Marie-France, il fait encore 28 degrés dans son appartement. L'air ne circule pas. Alors cette retraitée de 75 ans a décidé d'emmener sa petite fille au musée. "Je me suis dit que comme elle vient de Paris, elle allait avoir trop chaud ici. Je cherchais un endroit un peu frais. Le bitume et le soleil, c'est une horreur. C'est pour ça que je me promène avec mon parapluie", explique-t-elle.

Audrey est venue dans l'établissement culturel avec ses deux garçons et sa meilleure amie, "pour éviter le soleil et que les enfants soient malades, prennent des coups de chaud", détaille la mère de famille. Pour se rafraîchir, Victoria a tout tenté. Finalement, c'est cinéma avec sa cousine Louna. "Je me suis dit, on va au cinéma car c'est un lieu généralement climatisé, enfin, j'espère", sourit-elle.

Même idée pour Sandy et Hugo, en visite à Lyon. Ce couple parisien a même anticipé les prochains jours pour ne pas subir les fortes chaleurs. "Lundi, on a une randonnée, mais à la place de la faire en pleine journée, on va la faire en fin de journée comme ce sera mieux. Et mardi, on va dans un lac", détaille Sandy.

Musées, cinémas, centres commerciaux... Ces lieux devraient encore être très prisés ces prochains jours. Les températures devraient baisser à nouveau en fin de semaine prochaine.