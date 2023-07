Faire du sport malgré la chaleur : quels sont les bons gestes à adopter ?

Si vous voulez poursuivre une activité sportive cet été, attention à la chaleur. Et pour éviter de se mettre en danger, le conseil que l'on entend le plus souvent est de courir tôt le matin ou tard le soir, quand les températures diminuent. Difficile lorsque l'on est ni un lève-tôt, ni un couche tard. En réalité, lorsqu'il fait chaud, il suffit de choisir une activité d'intensité moyenne, comme l'explique Thierry Blancon, entraîneur et formateur à l'Insep.

S'hydrater avec une eau très minéralisée

"Il vaut mieux faire des petits exercices où l'effort est sans arrêt entrecoupé de temps faibles. On peut par exemple faire un petit football, jouer au tennis de table, au volley sur la plage ou au tennis. C'est préférable à des efforts continus", explique-t-il.

Il faut évidemment éviter d'être en plein soleil pendant l'exercice, lors des heures les plus chaudes, et préférer la plage ou la salle de sport climatisée. Avec les températures élevées, la transpiration est également plus importante. Il faut donc penser à s'hydrater avec une eau très minéralisée pour compenser la perte en sels minéraux.

Et comme le dit l'adage 'après l'effort, le réconfort'. Selon l'entraîneur, "rien de mieux qu'une bonne sieste pour récupérer".