Canicule : cinq conseils pour protéger ses animaux de compagnie de la chaleur

Si les humains souffrent pendant la canicule, les animaux aussi... voire encore plus. Pour aider son ami à quatre pattes à supporter les fortes chaleurs, quelques petites règles simples peuvent être mises en place.

Ne jamais laisser son animal dans la voiture

Si cela semble évident, beaucoup d'animaux font des coups de chaleur chaque été car leur propriétaire les a laissés dans la voiture. Même si le véhicule est garé à l'ombre et que les fenêtres sont ouvertes, la température monte très vite au sein de l'habitacle et peut atteindre 60 degrés en quinze minutes. Il suffit de quelques minutes pour que l'animal fasse un coup de chaleur et cela peut être malheureusement mortel s'il n'est pas pris en charge rapidement.

De l'autre côté, si vous découvrez un animal en souffrance dans une voiture stationné, vous pouvez appeler rapidement la police ou la gendarmerie. La loi autorise à "faire procéder à l'ouverture du véhicule stationné en plein soleil, en présence d'un gendarme ou d'un policier". Le propriétaire pourrait être suivi pour maltraitance animale.

Garder son animal au frais

Pour rafraîchir son animal, la première chose à faire est de lui installer plusieurs points d'eau dans la maison, pour lui permettre de s'hydrater tout au long de la journée. Lorsque c'est possible, il faut aussi essayer de le garder le plus possible à l'intérieur. Si vous le laissez sortir, essayez de lui aménager un coin à l'ombre et de lui laisser de l'eau à disposition.

Éviter de sortir son animal aux heures les plus chaudes

Dans la même logique, éviter de promener vos chiens aux heures les plus chaudes et privilégiez le matin, avant 9 heures et le soir, après 18 heures. Limitez aussi les efforts du chien et faites attention à ne pas le faire marcher sur le bitume brulant, qui pourrait brûler ses coussinets.

Lui donner de la nourriture humide

Pour lui permettre de se désaltérer, il est aussi recommandé de donner à son animal de la nourriture humide, comme de la pâtée ou des sachets fraicheurs. Cela concerne notamment les chats, qui boivent moins que les chiens.

Que faire en cas de coup de chaleur ?

Si votre ami à quatre pattes respire beaucoup plus vite que d'habitude, qu'il halète beaucoup, qu'il semble déshydraté ou qu'il commence à avoir des vomissements, il est peut-être en train de faire un coup de chaleur. La première chose à faire est de le rafraîchir, en l'hydratant à l'aide d'un tissu humide. Il faut également essayer de le faire boire le plus possible et l'installer dans un endroit frais, sans soleil.

Si malgré cela, l'état de santé de votre animal ne s'améliore pas, n'hésitez pas à l'emmener rapidement chez le vétérinaire.