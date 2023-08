«Je vais à Marseille» : ces Lyonnais qui fuient la ville avant les grosses chaleurs

Valise à la main et chapeau sur la tête, Pierre a décidé, comme beaucoup de Lyonnais, de quitter la ville pour la campagne. "Fuir bien loin de Lyon parce qu'il fait une chaleur assez incroyable, en espérant qu'il fasse un peu plus frais dans les montagnes", affirme-t-il au micro d'Europe 1. Il fera 40 degrés dimanche dans la capitale des Gaules, où les températures affichent quotidiennement au moins 34 degrés depuis une semaine. Le Rhône est d'ailleurs placé en vigilance orange canicule dès ce vendredi.

"On s'est dit que ça tombait bien !"

Pour anticiper la chaleur étouffante, ils sont nombreux comme Pierre à se rendre à la gare de Lyon Part-Dieu pour fuir la ville et trouver un peu de fraîcheur. Jada et Karl par exemple ont également du mal à supporter les fortes températures. "J'ai un appartement où la chaleur monte très, très vite. J'en ai profité quelques jours pour partir un peu plus au frais, pour me baigner", dit la première. "Je vais à Marseille pour le week-end et à la plage", renseigne le second. "Ça change tout ! Y a du vent là-bas. Ici, le soleil est hyper lourd", poursuit ce Lyonnais.

Si certains prennent la décision sur un coup de tête, d'autres avaient déjà prévu de quitter Lyon ce week-end. Et cela tombe à pic. "On part dans l'Ain, dans un petit gîte, donc ça tombe au bon moment", souligne un vacancier. "Quand on a vu les températures, on s'est dit que ça tombait bien !", ajoute une autre Lyonnaise.

Baisse des températures en fin de semaine prochaine

La vague de chaleur va se poursuivre dans les prochains jours. C'est pourquoi Ophélie pense déjà à prolonger ses vacances avec ses amis dans le sud de la Drôme. "J'ai pris l'ordinateur parce que je suis en télétravail. Étant donné qu'ils annoncent même 42 degrés en début de semaine prochaine, j'essaierai probablement de trouver une option pour ne pas rentrer !", sourit-elle. Dans la capitale des Gaules, il faudra attendre la fin de la semaine prochaine pour voir les températures baisser à nouveau.