Un dôme de chaleur attendu sur la France : quels sont les gestes à adopter pour se protéger ?

La France va connaître un nouveau coup de chaud estival ces prochains jours, qui s'annonce comme le plus important de l'été, avec 19 départements déjà placés vendredi en vigilance orange canicule par Météo-France. "Ce week-end, les fortes chaleurs s'accentuent, en particulier sur la moitié sud du pays. Elles s'annoncent durables et intenses avec des valeurs parfois supérieures à 40°C sur le sud-est à partir de dimanche. Elles devraient se maintenir au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine", indique Météo-France dans son bulletin publié jeudi après-midi.

L'épisode le plus chaud de l'été 2023

"À l'échelle de la France, ce nouvel épisode s'annonce comme le plus chaud de l'été 2023, également comme l'un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité", prévoit également l'établissement public. Pour vendredi, 19 départements au total ont été placés en vigilance orange canicule, sur une vaste diagonale allant du Gers au Doubs en s'étendant jusqu'à la Savoie. En outre, 21 autres seront en vigilance jaune canicule.

Le pic attendu mardi ou mercredi

En raison d'un vaste anticyclone statique, un dôme de chaleur va en effet se mettre en place, emprisonnant l'air chaud sous une chape et le réchauffant par compression au fil des jours. Le pic d'intensité en France est attendu en début de semaine prochaine, sans doute mardi ou mercredi.

Quelques bons gestes à adopter

Face à cet épisode de chaleur, quelles sont les mesures les plus efficaces pour se protéger de la canicule ? Si vous êtes en voiture, privilégiez les heures les moins chaudes pour vous déplacer et prévoyez de l'eau en quantité suffisante, conseille Agnès Verrier, épidémiologiste à Santé Publique France. "Ne laissez jamais une personne, et en particulier un enfant, dans une voiture, même pour une courte durée", rappelle-t-elle.

Si vous avez prévu de pratiquer une activité sportive dans les prochains jours, Agnès Verrier recommande de la pratiquer aux heures les plus fraîches de la journée, tôt le matin, ou de la reporter à un jour où les températures sont plus clémentes.

Concernant les baignades, bénéfiques pour l'organisme, "il est important de rappeler qu'il faut privilégier les zones de baignade surveillée, et entrer progressivement dans l'eau en se mouillant la tête, la nuque et le ventre".