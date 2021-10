Sophie Tapie évoque le combat de son père contre le cancer dans son dernier album

INTERVIEW

De la musique country à la pop, il n'y a qu'un pas pour Sophie Tapie. La chanteuse, fille de l'homme d'affaires Bernard Tapie, publie son dernier album 1988 en référence à son année de naissance. L'occasion pour l'artiste de parler du combat de son père qui lutte contre le cancer au travers du titre Phoenix. Sophie Tapie aborde également dans son album son admiration pour Daniel Balavoine, disparu tragiquement deux ans plus tôt, le 14 janvier 1986 dans un accident du rallye Paris-Dakar. L'artiste s'est confiée au micro de Philippe Legrand sur Europe 1.

"Apaiser la douleur en chanson"

Parmi les titres inédits de Sophie Tapie, Phoenix évoque le combat de son père contre la maladie. "C'était ma manière de dire ce qu'il est au travers de mes yeux. C'est lui qui s'exprime, mais c'est la manière dont je le perçois, ce que j'ai appris et ce que je retiens de lui", raconte l'artiste, qui souligne le difficile combat contre le cancer. "C'est aussi une manière de parler de cette maladie qui isole énormément les gens parce qu'il fait peur", affirme Sophie Tapie.

L'artiste aborde sa vie aux côtés de son père dans ce moment délicat. "Il y a des jours où ça va tellement bien, puis des jours où on est au bout. Et puis ça revient. C'est cyclique un peu comme un phœnix", explique la chanteuse, qui dédie ce titre à tous les malades du cancer. "J'en parle avec beaucoup de pudeur et j'essaye d'apaiser la douleur en chanson."

"J'avais voulu voir Daniel Balavoine, et ma maman m'a dit que ce n'était pas possible"

Dans cet album 1988, Sophie Tapie salue également la mémoire de Daniel Balavoine, dont elle appréciait grandement la voix. "J'ai toujours aimé Balavoine, que ce soit le chanteur d'une part et l'homme d'autre part", explique-t-elle. La chanteuse a grandi avec ses titres et aurait bien voulu assister à l'un de ses concerts. "À l'âge de 6-7 ans, j'ai demandé à ma maman de m'emmener voir Daniel Balavoine et elle m'a dit que ce n'était pas possible, il est décédé", raconte Sophie Tapie. "J'étais tellement triste parce qu'il était jeune, et c'était la première fois que j'étais confrontée à ce que c'est que de mourir", poursuit Sophie Tapie.

L'artiste avoue que le chanteur lui a donné l'envie "d'écrire des textes qui veulent dire quelque chose". Dans son album aux notes pop, la chanteuse assure que ses textes n'ont pas changé, tout comme ses mélodies. "C'est le stylisme qui a un peu changé, et j'avais vraiment envie d'insister sur l'année 1988 car ça a été l'année de beaucoup de titres typiques de la décennie 1980", affirme Sophie Tapie. Les titres Phoenix, Sans dessous ou encore Petite merveille sont à retrouver dans son dernier album.