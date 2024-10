SONDAGE - Trafic de drogue : 77% des Français favorables à des sanctions plus lourdes contre les consommateurs

Le trafic de drogue pollue le quotidien des habitants de certaines grandes villes, mais aussi de villes plus moyennes, comme Clermont-Ferrand. Pour endiguer ce phénomène, 77% des Français se disent favorables à des sanctions plus lourdes prononcées contre les consommateurs, selon les résultats d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche. Pour ces sondés, ces personnes sont directement responsables de la prolifération de ces trafics.

En revanche, 23% des Français se montrent défavorables à cette idée. Néanmoins, la part des répondants optant pour un alourdissement des sanctions contre les consommateurs demeure en légère hausse par rapport à la précédente enquête CSA sur le sujet, réalisée le 29 août 2023 (75% de Français y étaient alors favorables, 24% défavorables).

Une proposition partagée majoritairement par les Français de tous les horizons politiques

Dans le détail, plus de trois-quarts des hommes (77%) et des femmes (76%) interrogés répondent oui à cette proposition. Le panel s'accorde aussi majoritairement selon l'âge, de 70% chez les 25-34 ans à 85% chez les 65 ans et plus. Des chiffres également semblables du côté de la catégorie socio-professionnelle des votants : 75% des CSP-, 76% des CSP+ et 79% des inactifs souhaitent voir un renforcement des sanctions contre les consommateurs de drogue.

Le dernier paramètre de comparaison concerne la proximité politique des sondés. Les plus enclins à punir plus lourdement les consommateurs se trouvent du côté de l'extrême droite, avec plus de neuf électeurs sur dix du Rassemblement national favorables (91%). Ils sont 87% chez Les Républicains, et 86% chez les sympathisants de Renaissance.

Les sondés qui ont une sensibilité politique de gauche figurent parmi les moins favorables. Ainsi, il faut sanctionner plus durement les consommateurs de drogue pour 69% des sympathisants de La France insoumise, 71% pour le Parti socialiste et 73% chez Europe-Écologie les Verts. En résumé, cette proposition séduit globalement les Français de tout bord politique.