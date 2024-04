SONDAGE - 59% des Français favorables à la systématisation du port d'armes pour les policiers municipaux

Faut-il systématiser le port d'armes pour les policiers municipaux ? C'est en tout cas ce que souhaite une majorité de Français, selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*. 59% des sondés sont ainsi favorables à la systématisation du port d'armes pour les policiers municipaux, alors que 40% s'y opposent.

Dans le détail, il n'y a pas réellement de disparité selon les classes d'âge. Les Français de moins de 35 ans, comme ceux de 50 ans et plus sont favorables à cette initiative à hauteur de 60%, et ceux entre 35 et 49 ans le sont à 58%. Pour les 18-24 ans, le taux de Français en faveur de la systématisation du port d'armes monte à 65%.

Des divergences entre les électeurs de gauche et de droite

Des disparités apparaissent cependant en fonction de la proximité politique des sondés. Ainsi, 56% des sympathisants de gauche sont opposés à cette idée. À l'inverse, au centre, 66% des sondés sont pour la systématisation du port d'armes pour les policiers. Du côté des électeurs de Renaissance, 68% sont en faveur de cette idée. Un chiffre qui monte à 73% pour les sympathisants de droite, et qui culmine même à 79% pour les partisans d'extrême droite.

*Questionnaire auto-administré en ligne sur panel. Échantillon national représentatif de 1011 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.