SONDAGE - 87% des Français estiment que la justice doit être plus sévère face aux délinquants

Les Français veulent de la fermeté contre les fauteurs de trouble. Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*, 87% de nos compatriotes souhaitent que la justice se montre plus sévère face aux délinquants. Un chiffre stable par rapport à la dernière consultation sur le sujet, réalisée en février 2022.

Dans le détail, les résultats varient faiblement selon l'âge des sondés. On notera tout de même que les plus âgés sont les plus demandeurs en la matière puisque 92% des plus de 50 ans réclament plus de sévérité de la part de la justice face aux délinquants contre "seulement" 80% chez les moins de 35 ans. Les femmes sont légèrement plus en quête de fermeté (89%) que les hommes (86%).

Un électeur de gauche sur quatre répond par la négative

En fonction de la proximité partisane des sondés, les chiffres diffèrent davantage. Ainsi, à la question "la justice doit-elle être plus sévère face aux délinquants ?", les électeurs de droite répondent par l'affirmative à 95%. Un chiffre qui grimpe même à 98% chez les électeurs du Rassemblement national. Du côté des soutiens de la majorité présidentielle, on partage également ce désir de fermeté puisque 92% des sondés hochent la tête devant la question posée.

>> LIRE AUSSI - Voitures de luxe et montres de prestige : cette vente aux enchères réalisé avec des biens confisqués aux délinquants

En revanche, les résultats sont plus contrastés à gauche. Si les partisans de La France insoumise estiment à 79% que la justice doit se montrer plus sévère avec les délinquants, le chiffre tombe à 72% chez les électeurs écologistes. En moyenne, un électeur de gauche sur quatre ne souhaite pas davantage de fermeté face aux fauteurs de trouble.

*Échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.