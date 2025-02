Le bilan en trompe-l'oeil de la lutte contre la délinquance à Paris

Quel bilan pour la délinquance à Paris ? "Des résultats remarquables", explique la préfecture de police dans un communiqué de presse diffusé en début de semaine. Moins 10% d'atteintes aux biens en 2024, moins 3% d'atteintes aux personnes à Paris et petite-couronne. Bilan positif selon les autorités, mais un bilan en trompe-l'œil pour les Parisiens.

Le nombre d'homicides a explosé l'année dernière à Paris intra-muros, 34 meurtres ont été recensés, une augmentation de 36% par rapport à l'année 2023. À cela, il faut ajouter les 187 tentatives d'homicides, une augmentation de 33%.

638 faits sont rapportés chaque jour dans Paris

Si les coups et blessures volontaires ont baissé de 2% en 2024, mais ils restent très nombreux. 35 faits sont dénombrés chaque jour dans la capitale. Sur huit ans, c'est une augmentation de 10%. Le nombre total de crimes et délits enregistrés et, lui aussi, impressionnant.

638 faits sont rapportés chaque jour dans Paris, cela va de l'escroquerie jusqu'au viol en passant par le cambriolage ou le vol de voiture. Enfin, même si leur nombre a baissé l'année dernière grâce aux Jeux olympiques, Paris reste la capitale des pickpockets.

99.000 vols sans violence, soit 270 faits quotidiens. 47 Parisiens sur 1.000 en ont été victimes l'année dernière, c'est cinq fois plus que la moyenne sur l'ensemble du territoire français.