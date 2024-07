«Les électeurs du RN veulent plus de fermeté ? Je suis leur homme» affirme Gérald Darmanin

Le Rassemblement national a reçu plus de 10 millions de voix lors des élections législatives anticipées. Invité de la Grande Interview Europe 1 CNews, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, affirme qu'il "faut parler" aux électeurs du RN : "Je leur dis que nous comprenons leur colère. Ils veulent plus de fermeté ? Je suis leur homme. Ils veulent que le travail paye plus ? Je suis leur homme".

Le député élu du Nord appelle "les femmes et les hommes politiques à arrêter de parler de sentiments et de démontrer avec des statistiques" que ce que les Français disent ou pensent est faux. Il estime qu'il faut "respecter" leur sentiment : "Je comprends cette colère populaire et nous devons donc être très clairs sur notre ligne politique".