SONDAGE - 72% des Français favorables aux poursuites judiciaires contre les représentants politiques dénigrant les forces de l'ordre

Lors de La Grande interview Europe 1-CNews mardi, le nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a annoncé qu'il porterait plainte contre le député LFI Raphaël Arnault. Dans un post X, l'élu insoumis avait évoqué un "assassinat de Kanaks par les forces de l'ordre" envoyées en Nouvelle-Calédonie.

Une action judiciaire susceptible de plaire à 72% de Français qui, dans un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du dimanche*, estiment qu'il faut engager des poursuites judiciaires à l’égard des représentants politiques qui dénigrent les policiers.

>> LIRE AUSSI - Meurtre de Philippine : vague de contestations politiques sur la chaîne pénale et administrative

Les sympathisants de gauche divisés

Cette affirmation est partagée, non seulement par une part équivalente de femmes et d'hommes (respectivement 73% et 71% des sondés), mais aussi par l'ensemble des classes d'âge représentées dans ce sondage. Les 65 ans et plus figurent parmi les plus favorables à l'engagement de poursuites judiciaires avec 78% de votants, contre 64% chez les 18-24 ans, la tranche la moins encline à ce type d'actions. Elle est aussi majoritairement partagée selon la catégorie socioprofessionnelle du répondant.

Néanmoins, il existe de vraies différences selon la proximité politique de la personne sondée. Ainsi, à gauche, les votants se différencient : si 73% des sympathisants du Parti socialiste veulent que des poursuites judiciaires soient engagées, ils ne sont que 43% à le vouloir du côté de La France insoumise, et seulement 35% chez Europe-Écologie les Verts.

Ce sont les citoyens qui se disent proches des idées du camp présidentiel, de la droite, et de l'extrême droite qui y sont largement plus favorables. Dans le détail, 85% des sympathisants du parti Renaissance, 89% pour Les Républicains et 87% pour le Rassemblement national répondent oui à cette proposition.

Échantillon national représentatif de 1010 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.