Solidarité avec l'Ukraine : le CHU de Lille envoie un camion rempli de matériel médical

REPORTAGE

Des larmes d'émotions qui tranchent avec celles versées sur le front ukrainien. Alors que le camion du CHU de Lille, rempli de matériel médical, Martine est prise par l'émotion. "Ça m'émeut forcément et cela va aider tellement de monde là-bas", lance au micro d'Europe 1 cette Française d'origine ukrainienne, écharpe bleu et jaune autour du cou.

Antibiotiques, désinfectants, matériel de suture

"On vit ce qu'ont vécu nos parents et tout remonte" dit-elle en pleurant avant d'ajouter "Au 21e siècle, on se dit que ce n'est pas possible que ce genre de chose arrive. L’Ukraine veut vivre libre." Mais en attendant la fin du conflit, place donc à la solidarité, avec des médicaments, des pansements, cathéters, et respirateurs de secours. Du matériel qui doit permettre aux soignants ukrainiens de faire face.

"Slava Ukraini"

"Slava Ukraini", comprenez "Gloire à l’Ukraine", lancent les volontaires rassemblés à destination du chauffeur poids-lourds qui transporte près de 30.000 médicaments. "Il y a beaucoup de matériel qui sert au premier secours mais qui peut être utilisé au soin de base. Des antibiotiques, des désinfectants, du matériel de suture de soin, matériel d’assistance respiratoire. Beaucoup de choses qui permettent en fait la prise en charge des blessés", explique Frédéric Boiron directeur général du CHU de Lille.

Ce camion se dirige vers Lviv à l’Ouest de l’Ukraine. Après deux jours de route, le matériel sera dispatché dans les différents hôpitaux à l’Est du pays.