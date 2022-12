Sobriété énergétique : les cadeaux de Noël pour appréhender l'hiver

Les fêtes de Noël approchent à très grands pas sous le signe d'une météo glaciale et des risques de coupures de courant attendues cet hiver. Les prochains mois risquent d'être particulièrement éprouvants, alors certains Français en profitent pour se tourner vers des achats utiles afin de mieux appréhender l'hiver. "Le poncho chauffant me tentait bien je vais essayer !", s'exclame Christine, 66 ans, devant la vitrine de ce magasin parisien que se partagent les chaussettes en polaire, les plaids en laine et les gros gilets en coton.

Ces idées de cadeaux permettent aussi de mieux appréhender les potentielles coupures de courant de cet hiver. C'est d'ailleurs avec cet objectif en tête que Héloïse a choisi le cadeau de sa grand-mère. "J'ai décidé de lui prendre un pyjama. Je me dirigeai plutôt vers de la soie à la base mais vu l'hiver, vu le froid, je me suis dit pourquoi pas un pyjama en polaire, il a l'air tout doux", explique-t-elle. "Elle a déjà eu pas mal de coupures d'électricité, c'était assez froid elle avait du mal à gérer. Un pyjama polaire ça me semblait être une bonne idée."

Un engouement inouï autour des articles chauds

Joanie, une des vendeuses de ce magasin, constate un engouement inouï autour de ces articles, cette année. "Là en ce moment, tout ce qui va être très chaud, ça va être la cible et le choix numéro 1 de cadeaux. Les coupures d'électricité, le fait qu'il faille diminuer le chauffage à la maison font qu'il y a une vraie augmentation des demandes par rapport à ça, c'est vraiment la cible principale au niveau des cadeaux", affirme-t-elle.

Un enthousiasme qui ne risque pas de décliner, même après Noël, puisque les températures s'apprêtent à côtoyer les 0 degrés dans les prochaines semaines.