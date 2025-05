«Pour lui montrer qu'elle compte pour nous» : ruée chez les fleuristes pour la fête des mères

Aujourd’hui, c’est la fête des mères ! L’occasion de gâter nos mamans. Preuve en est : les fleuristes sont pris d'assaut, comme a pu le constater Europe 1 aux portes de Paris.

Bonne fête des mères à toutes les mamans ! Et comme chaque année, la tentation du bouquet est forte : de nombreux Français se sont rués chez les fleuristes pour leur faire plaisir. À Fleur d'Auteuil, fleuriste à Paris, petits et grands se sont retrouvés pour composer leur plus beau cadeau.

À chacun sa composition

"Paul, t'aimes bien ?" Caché derrière les roses et les pivoines, Félix, 10 ans, choisit des fleurs pour sa maman, avec son petit frère et son papa. "Je vais prendre celles-ci. On dirait un peu du muguet, avec des roses !", confient les deux frères. "C'est pour leur maman donc c'est eux qui décident de A à Z, même si ça ne me plaît pas forcément", répond leur papa. Un cadeau pour la remercier. "Elle s'occupe de nous, elle fait un peu tout. Il faut être respectueux et gentil", conclut Félix.

"Est-ce qu'on peut rajouter du feuillage s'il vous plait ?" Un peu plus loin, Martina, 17 ans, a choisi trois roses rouges. "Les roses, c'est les fleurs de l'amour conventionnel. Pour lui montrer qu'elle compte pour nous, que, nous aussi, on est là pour elle et que c'est notre maman et qu'on l'aime", développe-t-elle au micro d'Europe 1.

Journée importante

Derrière le comptoir, Marie-Aimée, sécateur en main, coupe des tiges de pivoine, la fleur star de la fête des mères. "Vous avez une très belle botte de pivoines, on a les roses fuchsia et on a aussi les corail. Elles deviennent dorées en s'épanouissant, donc elles sont très prisées aussi pour la fête des mères", décrit-elle.

La fleuriste enchaîne les bouquets. "C'est une des plus grandes journées de l'année, ça représente 5 à 7 fois une journée d'un week-end classique", conclut Marie-Aimée. La fleuriste attend aussi de nombreux retardataires demain, lundi.