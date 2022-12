Réveillon : ces Français qui vont fêter Noël au soleil

La Martinique est la destination idéale lorsqu'il s'agit de fêter Noël en maillot de bain. Sur l'île, les hôteliers ont le sourire. Les clients sont au rendez-vous. La plupart des établissements affichent un taux de remplissage de 80 à 90%. Notre correspondant sur l'île est allé à la rencontre de ces vacanciers qui s'apprêtent à célébrer Noël sous les tropiques.

Plage et piscine toute la journée

"Franchement, ça va être piscine et plage toute la journée", dit la jeune Lena, 16 ans. Elle aurait bien tort de s'en priver. Avec une eau turquoise à 27 degrés, un soleil radieux, la magie de Noël a quelque chose de différent ici, comme le confirme Joëlle.

"Ça fait bizarre. Ça fait très bizarre de voir Noël avec toutes ces décorations et il fait 30 degrés. On vient de Belgique et là il faisait -7, -10. Donc effectivement, ça fait un sacré contraste", confie-t-elle sur Europe 1.

"C'est le rêve"

Installés sur des transat à quelques mètres de là, Jean-Paul et Jacqueline, venus de Perpignan, retrouvent l'hôtel de leurs premières vacances en amoureux, c'était en 1962. "La première fois où on me prenait des vacances étant jeunes. Et donc on a voulu retourner", confie Jean-Paul au micro d'Europe 1. "Ressentir la chaleur et pouvoir se baigner et profiter de la mer. C'est le rêve".

Et pour régaler les papilles de tous ces chanceux ce soir, pâté salé, ragoût de cochon à l'antillaise, sans oublier le flan au coco pour le dessert.