Ski : douceur, manque de neige artificielle... Seulement une piste sur deux ouverte en France

Après une petite vague de froid au début du mois de décembre, place à la douceur en France. Les températures sont remontées largement au-dessus des normales de saison, à tel point que l'Hexagone vient de connaître son deuxième Noël le plus chaud jamais enregistré. Si certains profitent de ce temps, en altitude, les stations de ski font grise mine.

Malgré la présence des touristes, les professionnels s'attristent du manque de neige. Selon le Domaine skiable de France, près de la moitié des pistes de ski sont fermées en ce moment. Mais cette situation ne frappe pas de la même manière toutes les stations de France.

Chaleur et pluie ne font pas bon ménage avec le manteau neigeux

"Les pistes qui sont fermées sont d'abord des pistes dans lesquelles il n'y a pas eu de préparation de neige de culture", explique le délégué général des Domaines skiables de France, Laurent Reynaud. "Il faut savoir qu'en France, il y a seulement une piste sur trois qui est protégée par de la neige de culture. Et effectivement, la situation est plus difficile en basse altitude, notamment dans le Massif central, dans les Vosges et dans le Jura. Dans ces endroits-là, on est sur des niveaux d'ouverture qui sont inférieurs à une piste sur deux", poursuit-il au micro d'Europe 1.

"On réalise nos meilleurs efforts pour que la plupart des pistes restent ouvertes, mais ce n'est pas toujours possible", reconnaît le délégué général. En cause notamment, les conditions météos et notamment la pluie de ces derniers jours, qui dégrade le manteau neigeux.

Un enneigement partiel commun

Mais la situation pourrait s'améliorer rapidement. "On est un peu les agriculteurs de la neige, mais comme l'ensoleillement est annoncé meilleur, je pense que les températures vont redevenir froides, notamment la nuit, et qu'on va pouvoir retrouver une capacité aussi de production de neige de culture, notamment en altitude."

Si l'enneigement est souvent partiel à Noël, certains professionnels s'inquiètent des pertes financières cette année. La réponse n'est pas attendue avant la première semaine de janvier, lorsque les bilans du début de saison seront dévoilés.