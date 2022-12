«On ne fera pas de ski» : à La Féclaz, les touristes profitent de la montagne... sans neige

Alors que l'hiver commençait à s'installer, depuis quelques jours, la météo est de plus en plus douce. Conséquences : pas de neige et de nombreuses stations de ski ont déjà fermé dans les Alpes. C'est notamment le cas à La Féclaz où les vacanciers, qui espéraient skier, s'occupent autrement.

La neige devrait bientôt arriver

En voiture, pas besoin de mettre les chaînes pour accéder à la station de La Féclaz. Les routes sont sans neige, l'herbe est verte, les pistes de ski alpin sont provisoirement fermées et les touristes ne peuvent que constater. "On ne fera pas de ski, donc on a amené les vélos pour les petits enfants, on va passer les journées en promenade. C'est plus une semaine pour être en famille. Mais bon, on aurait bien aimé qu'il y ait de la neige."

Il faut donc se rabattre sur d'autres activités. Ludovic hésite : "on ne sait pas encore. On essaye de décider entre le ski de fond, du biathlon ou le nordique, on est venus voir les tarifs." Virginie s'est décidée car sur les 150 kilomètres de piste, les 15 dédiées au ski nordique sont encore ouvertes. Ce sera du biathlon avec du tir à la carabine. "On a fait une initiation l'année dernière au tir à 10 mètres avec des carabines à plomb. Cette année, on voulait essayer de faire les grandes avec des vraies carabines. On voulait voir si on en était capables", sourit-elle.

Et si à La Féclaz tout le monde attend la neige, elle devrait enfin tomber dans une dizaine de jours.