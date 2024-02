Seine-et-Marne : les habitants de la commune de Seine-Port votent pour bannir les smartphones des rues

Réduire l'addiction aux smartphones : c'est l'ambition du maire de la commune de Seine-Port, en Seine-et-Marne. Dans ce village, l'édile de la commune, Vincent Paul-Petit, a organisé un référendum pour interdire les téléphones dans la rue. Dès l'entrée du village, des banderoles donnent le ton : "Commune sans écrans, protégeons nos enfants !" Thérèse est retraitée. Samedi, elle a dit oui à l'initiative du maire.

"Je vois difficilement une application"

"J'ai encore croisé une personne ce matin qui était sur son téléphone. Je lui ai dit bonjour, elle ne m'a pas répondu. Dans un village comme le nôtre, on devrait pouvoir au moins communiquer", regrette-t-elle. Un peu plus loin, devant l'école primaire, Maïté, mère de famille, s'interroge sur la mise en application de ce référendum.

"Je vois difficilement une application où la police municipale va sillonner les rues du village pour mettre une amende à quelqu'un qui aurait son téléphone à la main", souligne-t-elle au micro d'Europe 1. À la mairie de la commune, on revendique le caractère extrême de l'initiative.

Des activités proposées pour éloigner les petits et les grands des écrans

"Oui, c'est liberticide si vous voulez. Mais de quelle liberté parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de la liberté d'un enfant qui passe huit ou 10 heures par jour devant son écran ? Je veux l'ouvrir à une autre liberté qui est celle de vivre", explique Vincent Paul-Petit. "La plupart des gens comprennent qu'on est face à un problème de société grave, qui s'attaque en priorité aux enfants dont le cerveau n'est pas formé", juge-t-il.

Des activités sportives et culturelles seront ainsi proposées par la mairie pour tenir les écrans à distance des enfants et des plus grands.