Téléphone : ces Français qui abandonnent leurs smartphones pour déconnecter du digital

L'ancien de retour dans la poche des Français ? Alors que la société est de plus en plus connectée sur Internet à travers les écrans, certains décident de mettre leur smartphone dernière génération de côté pour pouvoir se déconnecter du digital. Dire au revoir aux applications Instagram, Twitter, Facebook ou encore TikTok, pour retrouver l'utilisation de base d'un téléphone. Un retour à l'essentiel.

"Les clients veulent se couper d'Internet"

Dans son magasin d'objets d'occasion, Guillaume Bertinet allume un Nokia 302. "C'est vraiment un téléphone basique avec des fonctions très simples comme les messages et les appels", décrit-il. Loin des smartphones qui occupent presque toute la vitrine, ces vieux portables trouvent également leur public. "On en a toujours à peu près un dizaine en stock. On est en recherche et on n'en a pas suffisamment parce que dès que nous les avons, on les vend. Bien souvent, les utilisateurs ne les ramènent même pas car ils pensent que cela ne vaut plus rien", précise le gérant.

Et pourtant, certains peuvent se vendre d'occasion jusqu'à 80 euros selon Guillaume Bertinet. "Les clients veulent se couper un peu de tout ce qui est Internet et des réseaux sociaux. Ils recherchent simplement un téléphone pour recevoir des appels", indique-t-il. C'est le cas de Manon, 34 ans, qui a repris un téléphone portable sans Internet pendant les confinements. "Je suis beaucoup moins dessus. Quand je discute avec quelqu'un, je suis vraiment dans la discussion. Par contre, il a fallu réapprendre à écrire les SMS. Ensuite, j'ai investi dans un GPS et en dernier, c'est plus compliqué de prendre des photos quand il n'y a pas d'appareil", explique l'utilisatrice. Un côté vintage sur lequel misent les fabricants. Nokia a déjà ressuscité son iconique 3310.