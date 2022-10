Sécheresse : usage de l'eau restreint jusqu'au 1er décembre dans les Bouches-du-Rhône

Les mesures de restriction des usages de l'eau frappant les Bouches-du-Rhône depuis le printemps ont été prolongées jusqu'au 1er décembre en raison d'un "niveau bas des ressources" toujours "préoccupant" face à une sécheresse qui "perdure", a annoncé lundi la préfecture du département située à Marseille.

"Après un mois de juillet très sec et un déficit de pluviométrie durant plusieurs mois, quelques orages et précipitations intenses ont eu lieu mi-août et courant septembre", mais "ces précipitations ponctuelles n'ont pas permis une recharge significative des ressources en eau du département", précise la préfecture dans son communiqué. "Cet été a été le deuxième le plus chaud mesuré après celui de 2003", rappelle-t-elle également.

74 communes toujours en "alerte renforcée"

L'ensemble du département reste donc soumis à une situation de "vigilance", tandis que 74 communes, situées en amont et en aval de l'Arc, dans la plaine de la Crau et autour de la Durance, sont toujours en "alerte renforcée". Dans ces communes, l'arrosage des espaces verts n'est possible que pour les arbres et arbustes de 20 heures à 7 heures, et ce uniquement sur "ressource maîtrisée", qui "n'est pas issue de prélèvement dans des eaux superficielles ou souterraines du département". Pour les potagers, l'arrosage est lui autorisé de 20 heures à 8 heures.

L'arrosage de manière réduite des terrains de sport n'est autorisé pour les collectivités que de 19 heures à 9 heures, tandis que le lavage des véhicules, y compris en station-service, est interdit. Les exploitants agricoles ne peuvent quant à eux arroser que de 20 heures à 8 heures et en réduisant leurs prélèvements de 40%.

Interdiction des prélèvements en rivières ou en nappes

Pour les 43 communes concernées par un "état d'alerte" simple (auquel le secteur de la Touloubre amont s'est ajouté le 3 octobre), notamment sur les littoraux est et ouest de Marseille, l'arrosage est interdit de 9 heures à 19 heures, de même que le remplissage des piscines ou le lavage des véhicules chez un particulier. Enfin, 19 communes situées en amont et en aval de l'Huveaune ainsi que dans le bassin du Réal de Jouques sont toujours placées en "état de crise", le plus sévère.

"Le stade de 'crise sécheresse' vise l'interdiction de tous les prélèvements en rivières ou en nappes sur les communes concernées, à l'exception des usages prioritaires (agriculture et gestionnaire d'eau potable notamment)", détaille la préfecture. Il n'est donc possible d'arroser que les arbres, arbustes et potagers de 20 heures à 7 heures en utilisant des "ressources extérieures provenant de la Durance et du Verdon" (dites "maîtrisées").

Les agriculteurs ne peuvent eux irriguer qu'en utilisant des systèmes localisés et économes en eau ou une ressource maîtrisée. Le département des Bouches-du-Rhône a été placé pour la première fois cette année en état de "vigilance sécheresse" le 1er avril.