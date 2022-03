Scandale dans les Ehpad : «Rien n'a bougé», déplore une infirmière

C'est une enquête qui a provoqué un séisme en France. Dans son livre Les Fossoyeurs, Victor Castanet dénonce l'enfer qui sévit au sein des Ehpad et plus particulièrement au sein des établissements du leader européen des maisons de retraite, Orpea. Il y dénonce la maltraitance des pensionnaires et une course à la rentabilité. Siam est infirmière dans un Ehpad de Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Elle déplore le maintien de pratiques abusives au sein de son établissement, malgré la parution de l'ouvrage de Victor Castanet le 26 janvier dernier, et l'annonce d'un renforcement des contrôles de la part du gouvernement.

"Rien n'a bougé", a-t-elle déploré au micro d'Europe 1. "On passe notre temps à essayer d'arbitrer. Je vais lui faire la toilette en premier, car ça fait plusieurs jours qu'on s'en n'est pas bien occupé et l'autre pourra attendre. Lui mangera plus rapidement car ça fait plus longtemps qu'il est à jeun."

"On fait notre travail pour dénoncer"

Cette infirmière explique que, si elle reste dans cet établissement, c'est par souci des pensionnaires. "Ce n'est pas pour notre travail, on est des infirmières, des soignantes. On peut retrouver du travail dans la minute. Si on le fait, c'est pour dénoncer et parce que c'est injuste."

Une injustice qui perdure dans le temps, malgré ses signaux d'alerte. "Pour nos employeurs, il est hors de question que l'on puisse écouter les salariés, les entendre et modifier les pratiques qui pourraient réduire les bénéfices", conclut-elle.