Savoie : appel à la prudence après trois morts dans des avalanches

Deux personnes sont décédées ce samedi après-midi sur la commune de Bonneval-sur-Arc, en Savoie, ensevelis par une avalanche. Plus tôt dans la journée, une femme est décédée après une première avalanche, dans le même département. Ce dimanche, la préfecture appelle à la prudence, même si le risque d'avalanche restera à 3 sur 5 pour les massifs de la Haute-Maurienne.

Samedi, deux avalanches ont coûté la vie à trois personnes en Savoie. Une femme de 30 ans est décédée dans le massif de Belledonne à Arvillard alors qu'elle était partie avec deux autres randonneurs faire l'ascension des Grands Moulins. À Bonneval-sur-Arc, deux autres personnes ont aussi perdu la vie.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Savoie : deux morts dans une avalanche sous le col de l'Iseran

Au total, 11 personnes sont décédées dans des avalanches dans les Alpes du Nord au cours des trois dernières semaines.

2 morts à Bonneval-sur-Arc

Cinq amis partaient en randonnée depuis le domaine skiable de Val d'Isère à Bonneval-sur-Arc, pour passer la nuit au refuge du Fond des Fours. Après avoir emprunté le col de l'Iseran, puis être descendu aux alentours de 14 heures vers le pont des neiges, une plaque de neige s'est déclenchée. Quatre personnes sont alors emportées par l'avalanche. Une femme et un homme âgé d'une trentaine d'années sont ensevelies.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Rapidement leurs amis préviennent les secours et lancent les recherches. Tous sont équipés de détecteurs d'avalanches qui leur permet de les localiser. Les pisteurs secouristes de la station interviennent. Ils sont rejoints par deux équipes de la Compagnie républicaine de sécurité des Alpes (CRS) en hélicoptère. Mais sur place, les secours ne parviennent pas à réanimer les deux trentenaires.

Appel à la prudence

Le risque d'avalanche était de 3 sur 5 dans ce secteur. Mais le commandant de la CRS Alpes rappelle que le danger reste toujours présent et qu'il est essentiel de prendre des précautions. "Il faut bien étudier le bulletin de risque d'avalanche, sur lequel on va trouver l'ensemble de l'évolution du manteau neigeux sur les derniers jours, voir aussi les incidences du vent, de la météo et l'existence ou non de sous-couches fragiles persistantes", informe-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La préfecture appelle à la prudence. Le risque d'avalanche restera à 3 sur 5 pour les massifs de la Haute-Maurienne et à 2 sur 5 pour les autres massifs de Savoie, à l'exception de la Chartreuse.