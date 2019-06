Chavirage aux Sables d’Olonne : réglementer les sorties ? Non, "la mer est libre"

RÉACTION

Pas de polémique. Alors qu'une marche silencieuse est organisée ce lundi matin aux Sables d'Olonnes, trois jours après la mort des trois sauveteurs de la SNSM sortis en mer pendant la tempête Miguel pour porter secours à un pêcheur, toujours porté disparu, des questions restent en suspens : pourquoi ce pêcheur a-t-il pris la mer ? Faut-il réglementer les sorties en mer selon la météo ? Notre reporter est allé poser ces questions à Xavier de la Gorce, le président de la société nationale de sauvetage en mer.

"On leur a demandé d'aller porter secours, ils sont sortis", balaie Xavier de la Gorce au micro d'Europe 1. Comme leur président, aucun sauveteur de la SNSM rencontré ici, aux Sables d'Olonnes, ne veut accabler le pêcheur d'être sorti en mer. "C'est l'engagement le plus total", résume Xavier de la Gorce. "J'aurai très bien pu dire, 'nous on ne sort pas de ce temps-là' et personne ne leur aurait reproché de ne pas sortir. Et bien ils y sont allés sans état d'âme", dit-il sobrement.

Pas question non plus pour les gens de mer d'interdire les sorties en fonction de la météo : "La mer est libre", rappelle le président de la SNSM. "Et puis, comment fixer le curseur entre des marins éprouvés et des amateurs ? J'ai simplement envie de dire 'soyez responsables' et continuer à marteler les messages de prévention".