Santé mentale, économie et énergie : les nouvelles bonnes résolutions des Français pour 2023

Les bonnes résolutions prises au début de chaque nouvelle année ont le mérite d'exister sans toujours être respectées. 2023 ne fait pas exception. Parmi celles prises par ces Parisiens au micro d'Europe 1, certaines comme "arrêter de fumer", "prendre du plaisir", "dépenser moins", "faire plus de sport", "lire plus", "aller plus au cinéma"... semblent revenir le plus souvent. Des résolutions assez diverses, même si la plupart concernent la santé.

Méditer, aller moins au restaurant...

Se mettre au sport, perdre du poids, arrêter de fumer, boire moins d'alcool, ce sont un peu les grands classiques chaque année. Mais selon un récent sondage, on apprend que pour 2023, et c'est une nouveauté, les Français veulent faire également très attention à leur santé mentale, en se mettant par exemple à la méditation ou en s'exposant moins aux informations négatives.

Il faut dire qu'avec la crise sanitaire, la guerre en Ukraine ou encore l'inflation, le moral des Français n'est pas au beau fixe en ce moment. Ils souhaitent donc, pour la nouvelle année, se reprendre en main autant physiquement que mentalement.

Et avec l'inflation et les problèmes de pouvoir d'achat, les Français veulent aussi faire plus attention à leur budget en allant moins au restaurant, en limitant les dépenses inutiles ou encore en réduisant leur consommation d'énergie. Selon ce même sondage, 52 % des Français auraient pris pour résolution de faire plus attention à leurs dépenses en 2023.

"On ne les tient pas, donc autant arrêter d'en faire"

Mais il y a aussi ceux, qui ne prennent tout simplement pas de résolutions. Claudine et Angèle, deux Parisiennes qu'Europe 1 a rencontrées, n'en voient pas l'intérêt. "Ça fait des années, on les fait, mais on ne les tient pas, donc autant arrêter d'en faire", explique la première. "Je sais que je ne tiendrai pas. Si je fume un peu trop, tant pis", ajoute la deuxième.

Des réactions assez fréquentes car on le sait tous : le plus compliqué avec les résolutions, c'est de les tenir.