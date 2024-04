«Samara a vécu une assignation identitaire» : la «colère» de Sarah El Haïry après l'agression de la collégienne

Un déchaînement de haine et de violence s'est abattu sur la jeune Samara mercredi. L'adolescente, agressée à la sortie de son collège à Montpellier par trois autres jeunes, a été gravement blessée, au point d'être hospitalisée. Sur Europe 1, Sarah El Haïry, ministre déléguée chargée de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles, ne décolère pas.

"Ce que je ressens, c'est beaucoup de colère", exprime-t-elle. Si des zones d'ombre restent à éclaircir quant au contexte de cette agression, l'hypothèse d'un passage à tabac pour des raisons religieuses est relayée par plusieurs témoins au sein de l'établissement. Certains élèves musulmans n'accepteraient pas le mode de vie "européanisé" de Samara et auraient sommé la jeune fille d'arborer un voile. "On la traitait de mécréante", assurait d'ailleurs la mère de l'adolescente.

"Dans notre pays, il n'y a pas de mécréants, il n'y a que des Français"

De quoi faire bondir Sarah El Haïry. "Dans notre pays, il n'y a pas de mécréants, il n'y a que des Français. Dans la République, il n'y a pas de chasse aux vêtements ou aux tenues", martèle la ministre, selon qui Samara a été victime d'une "assignation identitaire". "Les coups que Samara a pris, c'est la République qui les prend", ajoute-t-elle.

Pour Sarah El Haïry, "la simple défense de la laïcité ne suffit pas". La ministre prône une posture offensive du pays en la matière. "Ce qui signifie assumer des débats, ne pas tourner le regard, ne pas être tenté par le 'pas de vague'". Et de conclure en adressant son soutien aux établissements scolaires. "Plus que jamais aujourd'hui, nous avons besoin d'être aux côtés de l'école pour ne pas laisser cette pression, ne pas laisser cet entrisme embarquer notre jeunesse et envoyer un certain nombre de nos jeunes à l'hôpital".

Pour l'heure, trois mineurs, âgés de 14 et 15 ans, sont toujours placés en garde à vue. Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale, a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative dans l'établissement. Des inspecteurs généraux du ministère tenteront dès vendredi de comprendre comment une telle brutalité a pu s'abattre sur Samara.