Collégienne agressée à Montpellier : Nicole Belloubet lance une enquête administrative

La ministre de l'Education Nicole Belloubet a annoncé jeudi lancer une enquête administrative après l'agression mardi d'une adolescente de 14 ans devant son collège à Montpellier, précisant vouloir "tout savoir sur ce qui s'est passé durant les semaines et les mois précédents". Nicole Belloubet a indiqué "donner huit jours de travail" à cette mission confiée à des inspecteurs généraux de son ministère dont elle tirera "toutes les conséquences".

"Mon bras ne tremblera pas", appuie Nicole Belloubet

"Je puis vous assurer que mon bras ne tremblera pas", a-t-elle promis sur BFMTV. "Dès demain, une inspection générale ira sur place pour une mission flash. Cette mission aura pour objet à la fois d'établir la réalité des faits et d'établir les responsabilités", a-t-elle détaillé. "Je saurai prendre mes responsabilités en fonction de ce que décidera l'inspection générale", a ajouté Nicole Belloubet.

"Je veux tout savoir sur ce qui s'est passé durant les semaines et les mois mois précédents dans l'établissement où Samara" était scolarisée, "sur ce qui s'est passé dans les dernières heures dans l'école et hors de l'école. C'est évidemment capital. Nous devons la vérité à Samara, à la famille et bien sûr à notre institution", a poursuivi Nicole Belloubet.

La mère de la collégienne a dans les médias jugé que sa fille avait été préalablement victime de harcèlement en particulier par l'une de ses camarades, évoquant l'hypothèse d'un conflit autour de la pratique de la religion. "S'il y a eu harcèlement, là encore, nous verrons ce qu'il convient de décider dans les quelques jours qui viennent", a poursuivi Nicole Belloubet.

Trois mineurs en garde à vue

"Gravement blessée", la jeune fille est sortie du coma, a annoncé mercredi soir le parquet de Montpellier, indiquant qu'elle devait être entendue jeudi. L'agression s'est produite mardi aux alentours de 16 heures devant le collège Arthur-Rimbaud situé dans le quartier de La Mosson-La Paillade, au nord-ouest de Montpellier.

Trois mineurs, dont au moins une était scolarisée dans le même établissement, ont été placés en garde à vue mercredi pour tentative de meurtre sur mineur, selon le parquet. "Il n'y a rien qui justifie qu'une jeune fille, une adolescente, ait ainsi été agressée par plusieurs jeunes de son âge", a déclaré jeudi le président de la République Emmanuel Macron interrogé en marge de l'inauguration du centre aquatique des JO. "Nous sommes en train de consolider les informations. Il y a aussi un travail de la justice qui est en cours. Donc je serai à ce stade très prudent pour ne pas qualifier les choses", a-t-il ajouté.