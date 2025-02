Salon de l'Agriculture 2025 : pourquoi le Maroc est-il l'invité d'honneur de l'événement cette année ?

Pour la première fois, un pays étranger sera à l'honneur au Salon de l'agriculture. Les organisateurs ont en effet décidé de mettre en avant le Maroc pour cette nouvelle édition. Une annonce qui intervient alors que Paris et Rabat se rapprochent ces derniers mois. Mais cette invitation devrait relancer les débats sur la concurrence déloyale dans les rangs des agriculteurs français.



C'est une première dans l'histoire du Salon de l'agriculture (SIA). Lors de la prochaine édition, qui se tiendra du 22 février au 2 mars, le Maroc sera le premier pays étranger mis à l'honneur lors de cette semaine dédiée au monde agricole à Paris. Mais pourquoi le Royaume est-il mis sur le devant de la scène dans la plus grande ferme de France ?

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une continuité dans le cadre du rapprochement entre Paris et Rabat

Alors que l'Hexagone a fait face à d'importants épisodes de sécheresse ces dernières années, le président du salon estime que la présence du Maroc pourra apporter de nouvelles visions à l'agriculture française. "Nos deux agricultures ont beaucoup à apprendre l’une de l’autre. L’agriculture française en particulier, progressivement confrontée à un climat que nos amis marocains ont appris à surmonter depuis des siècles, pourra utilement s’enrichir de leur expertise, notamment sur la gestion quantitative de l’eau", a notamment expliqué la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard.

Dans un communiqué, le Salon de l'Agriculture assure que le choix du Maroc "revêt une signification profonde, reposant sur un triple engagement" : relations historiques, échanges et collaborations commerciales, ainsi que le développement durable autour de la Méditerranée.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Si la ministre de l'Agriculture a rappelé lors d'un événement avec la presse que ce choix était celui des organisateurs du SIA, cette mise à l'honneur intervient dans le cadre d'un rapprochement entre Paris et Rabat. L'été dernier, la France a annoncé soutenir le plan marocain sur l'autonomie du Sahara occidental. Une décision qui ne plait pas du tout à Alger, qui soutient, de son côté, les indépendantistes de la région du Front Polisario. Résultat, alors que les relations entre la France et le Maroc se réchauffent à vitesse grand V, les tensions se multiplient entre Paris et Alger.

Des tensions entre agriculteurs

Mais la présence du Maroc au salon de l'Agriculture remettra à coup sûr le dossier des tomates-cerises sur la table. L'année dernière, les agriculteurs français avaient notamment pointé du doigt ces productions venues du Royaume, comme de la concurrence déloyale.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Par rapport au Maroc, la main d'œuvre en France est 10 fois plus chère, l'énergie aussi. Finalement, on se retrouve à ne pas être compétitifs par rapport à ces produits qui sont achetés par les grandes surfaces", confie dépitée la présidente de la Coordination Rurale Véronique Le Floc'h, dans une interview chez nos confrères de RMC.

Mais, preuve que les deux pays veulent poursuivre leur rapprochement, y compris sur un pan alimentaire, la France sera à son tour l'invitée d'honneur du Salon international de l'agriculture du Maroc organisé en avril prochain, l'un des plus grands d'Afrique.