Salon de l’Agriculture 2025 : dates, prix, programme, tout savoir sur l’événement

Le Salon de l’Agriculture est l’un des événements les plus importants de l'année pour le secteur agricole en France. Il attire chaque année des milliers de visiteurs venus découvrir la richesse du monde rural, de l’agriculture à la gastronomie, en passant par les innovations du secteur.

Quelles sont les dates du Salon de l'Agriculture en 2025 ?

Le Salon International de l'Agriculture 2025 se tiendra à Paris du 22 février au 2 mars 2025. Pendant 10 jours, les visiteurs auront la possibilité de découvrir les dernières innovations du secteur agricole, de rencontrer les producteurs et de participer à des ateliers et conférences autour des thèmes de l’agriculture, de l’élevage, de la production locale, et bien plus encore.

Ce salon est un véritable point de rencontre entre les professionnels du secteur et le grand public, qui peut ainsi se familiariser avec l’importance de l’agriculture dans notre quotidien. Cette année, marquée par des tensions importantes au sein de la filière, sera aussi une année où des promesses seront attendues.

Quel est le prix du billet d'entrée au Salon de l'Agriculture ?

Les billets pour le Salon de l’Agriculture 2025 sont en vente sur la billetterie du site officiel de l’événement. Les tarifs appliqués sont les suivants :

Plein tarif : 16 € TTC

Enfant de 6 à 12 ans : 9€ TTC

Enfant de moins de 6 ans : Gratuit (sur présentation d’une carte d’identité ou du livret de famille)

Groupe : 14€ pour les groupes de 15 à 49 adultes et 13€ pour les groupes de 50+

Famille (2 adultes et 2 enfants) : 45€ (du 24 au 28 février, uniquement en ligne)

Handicap : 11€ (+11€ pour l’accompagnateur)

Étudiants : 9€

Les billets peuvent être achetés en ligne à l'avance (sauf personnes en situation de handicap et étudiants), ce qui permet de gagner du temps à l'entrée et d'éviter les files d'attente.

Comment avoir une entrée gratuite au Salon de l'Agriculture 2025 ?

Il existe plusieurs moyens d'obtenir une entrée gratuite ou à tarif réduit pour le Salon de l'Agriculture 2025 :

Pour les moins de 6 ans : Comme mentionné précédemment, les enfants de moins de 6 ans peuvent entrer gratuitement.

Les invitations : Certaines entreprises, institutions ou associations du secteur agricole distribuent des invitations gratuites à leurs employés ou partenaires. Il est donc conseillé de se renseigner auprès des organisations professionnelles du domaine.

Les concours et promotions : Le Salon organise parfois des concours en ligne offrant des places gratuites. Gardez un œil sur les annonces officielles et les réseaux sociaux du salon pour profiter de ces offres.

Les étudiants : Dans certains cas, des tarifs réduits ou des entrées gratuites sont accordés aux étudiants en agriculture ou dans des domaines liés au secteur rural. Vérifiez les conditions sur le site officiel pour plus d’informations.

Où se tient le salon de l'Agriculture à Paris ?

Le Salon International de l’Agriculture se déroule au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, situé dans le 15e arrondissement de Paris. Ce lieu emblématique accueille chaque année l’événement dans un espace dédié à l’agriculture, où les différents halls sont organisés par thématiques : animaux, produits alimentaires, innovations, et bien plus encore.

Le Parc des Expositions de la Porte de Versailles est facilement accessible en transport public (métro, tramway, bus) et propose également des parkings pour ceux qui préfèrent se rendre en voiture.

Programme du Salon de l’Agriculture 2025

Le programme du Salon de l’Agriculture 2025 s’annonce riche et varié, offrant un large éventail d’activités pour les visiteurs de tous âges et de tous horizons. Parmi les principales attractions, on retrouvera :

Les concours agricoles : Le Salon de l'Agriculture est l'occasion de découvrir les meilleurs animaux et produits agricoles à travers des concours. Vaches, chevaux, moutons, volailles, ainsi que des produits gastronomiques locaux, seront mis à l'honneur.

Les démonstrations et ateliers : De nombreuses démonstrations pratiques sont proposées pour découvrir les techniques agricoles modernes et traditionnelles, de l’agriculture durable à l'élevage en passant par les cultures innovantes.

Les conférences et débats : Des experts du secteur agronomique, des acteurs politiques, des chercheurs et des responsables d’organisations agricoles animeront des conférences sur des sujets d’actualité comme la transition écologique, l'agriculture biologique et la sécurité alimentaire.

La gastronomie : Le Salon met également en avant les produits du terroir, avec des espaces dédiés à la découverte des saveurs de la France. Dégustations de fromage, de vin, de viande, de fruits et légumes frais sont proposées aux visiteurs.

Les animations pour enfants : Pour les familles, le salon organise des animations ludiques et pédagogiques pour sensibiliser les plus jeunes à l’agriculture et à la nature.

Les rencontres avec les producteurs : Le salon permet aux visiteurs de discuter directement avec les producteurs de divers secteurs, allant de l’élevage à l’agriculture en passant par les produits locaux. C’est une occasion unique de tisser des liens avec les acteurs de l’agriculture.

Les innovations agricoles : Découvrez les dernières avancées technologiques et les nouveaux équipements dans le secteur agricole, avec un focus sur l'agriculture de précision, l’agriculture durable et les innovations pour une meilleure gestion des ressources.

Le programme complet est disponible ici, sur le site officiel du Salon de l’agriculture.

Le Concours Général Agricole 2025

Le Concours Général Agricole (CGA), organisé chaque année lors du Salon de l’Agriculture, est l'un des temps forts de l'événement. En 2025, il mettra une fois de plus en lumière les meilleurs produits agricoles, les animaux et les savoir-faire français dans des catégories variées. Ce concours, reconnu pour son exigence et son prestige, réunit des producteurs et des éleveurs venus de toute la France pour présenter leurs productions au public et à un jury d'experts.

Le Concours Général Agricole 2025 comprendra plusieurs catégories, dont :