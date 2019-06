Salmonelles : des bourriches d’huîtres vendues chez Carrefour rappelées

Après les moules mardi, ce sont les huîtres des grands magasins Carrefour qui font l'objet, mercredi, d'un rappel sanitaire. La société Sanchez, dont les produits sont commercialisés par l'enseigne de grande distribution, a en effet ordonné le retrait de plusieurs lots, après la mise en évidence la présence de salmonelles.

Trois catégories de bourriches rappelées

Les produits concernés sont les bourriches de 18 huîtres Bouzigues bio n°2, de marque Sanchez, portant le code barre 3417990701829 et conditionnées du 5 au 7 juin 2019 ; ainsi que les bourriches de 12 et 24 huîtres Bouzigues n°3, de marque Filière Qualité Carrefour, portant les codes barres 32765503338284 et 3417990000236, et conditionnées les 6 et 7 juin 2019. Toutes portent l'estampille sanitaire FR 34.143.007 CE.

Les consommateurs sont invités à rapporter les produits en question en magasin pour être remboursés. Les salmonelles sont à l'origine de toxi-infections alimentaires entraînant des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre. Ces symptômes se déclenchent dans les 48 heures qui suivent la consommation de produits contaminés.