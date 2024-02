Saint-Valentin : les jeunes sont-ils plus timides lors d’un premier rendez-vous amoureux ?

Génération Z, génération timide ? Récemment, les médias ont massivement relayé l'étude dévoilant la baisse d'activité sexuelle des jeunes Français avec un taux de rapports sexuels le plus bas enregistré depuis 50 ans. Ils pointent notamment comme responsables l'omniprésence des écrans ou encore l'évolution du rapport au consentement. Et la question de la timidité des 18-24 ans se pose et s'impose. Selon une étude canadienne, publiée dans Psychological Science en 2023, les personnes nées entre 1997 et 2010 seraient plus timides que leurs aînés.

"L'évolution du contexte social due aux innovations technologiques a peut-être entraîné moins d'interactions sociales en face-à-face, et moins d'opportunités de développer des aptitudes sociales, en interagissant avec d'autres personnes. À son tour, cela a peut-être abouti à un évitement appris et contextuel des interactions physiques, conduisant à l'isolement, à l'inhibition, et à l'inquiétude qui caractérisent la timidité", résume l'une des auteures de l'étude, auprès du site PsyPost.

74% des jeunes interrogés "stressés" par un premier rendez-vous

Une timidité qui se retrouve fatalement lors des premiers rendez-vous amoureux. Selon un sondage Ifop, réalisé en partenariat avec Tinder, 74% des jeunes de 18-24 ans sont stressé(e)s avant un premier "date", dont 41% systématiquement. Un taux plus élevé chez les femmes et les personnes utilisant des applications de rencontres, notent les enquêteurs. Le résultat a été obtenu grâce à un questionnaire en ligne en décembre 2023, auprès de 1.002 jeunes âgés de 18 à 24 ans, représentatif de la population française de moins de 25 ans vivant en France métropolitaine.

Dans le détail, les jeunes sont particulièrement inquiets du regard de l'autre : 91% des jeunes interrogés se disent "stressés" par le fait de ne pas plaire, un taux qui grimpe à 95% chez les femmes, contre 86% chez les hommes. Le syndrome de "la femme parfaite" ? D'autres craintes sont largement évoquées, comme celle - plus générale - de rencontrer une nouvelle personne, ou encore de montrer des signes d'appréhension : transpiration, mains moites ou mauvaise haleine. Autant de facteurs qui risquent d'effrayer les célibataires à proposer un rendez-vous à la Saint-Valentin.