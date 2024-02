Saint-Valentin : les roses rouges sont trois fois plus chères et ne viennent pas de France

La Saint-Valentin, c'est ce mercredi et la vedette de la fête des amoureux, c'est la traditionnelle rose rouge. Mais elle est principalement produite à l’autre bout du monde ou dans des serres surchauffées et coûte trois à cinq fois plus chère. Alors pourquoi ne pas préférer les fleurs françaises ? Europe 1 s’est rendue sur le stand de "Girls and Roses", sur le marché aux fleurs de la Madeleine à Paris.

Acheter de la fleur française, une nouvelle habitude

"Ce sont des pétales vraiment très fins, violets même voire bordeaux." Filipa, la gérante, ne veut pas céder à la tentation des fleurs étrangères. Pour la Saint-Valentin, les bouquets provenant de l'Hexagone sont les stars de son étal. "Vous avez forcément la renoncule. C'est vraiment une fleur qui est magnifique, qui existe en plein de couleurs très chatoyantes. Et puis on a les anémones qui viennent du Var. C'est un rose fushia, un beau rouge, ça vaut tout à fait une rose", raconte-t-elle.

Alors que huit bouquets sur dix sont importés, la boutique fait figure d'exception. Les trois quarts de ces fleurs sont françaises, originaires principalement du Var et d'Île-de-France. "Tout ce qui va être Île-de-France, etc. C'est coupé la veille, vendu le lendemain. Donc ça, c'est une garantie de fraîcheur pour les clients. Acheter de la fleur française, c'est aussi acheter du changement. Et si on achète de la fleur de Hollande toute l'année, les mêmes variétés, etc. Il n'y a pas le changement, l'excitation qui nous aide à la création", détaille la gérante.

Un succès depuis environ trois ans, explique Marina, l'une des vendeuses. "Je dirais que les gens sont plus focalisés sur la fleur de saison, la fleur française. Ils ont envie aussi de faire cet effort-là quand même", détaille la vendeuse. Cette production tricolore permet aussi de redécouvrir des essences oubliées comme la rose de Provins aux fins pétales fuchsia.