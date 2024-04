Saint-Malo : des vagues impressionnantes s'abattent sur la digue, les touristes profitent du spectacle

Ce sont des images saisissantes qui nous sont parvenues de Saint-Malo, en Bretagne, ce mardi soir. Des vagues particulièrement impressionnantes se sont écrasées sur la digue, conséquence avant tout des grandes marées et non de la tempête Pierrick qui s'abat pourtant, actuellement, sur les côtes de la Manche. Un spectacle que certains riverains comparent à un feu d'artifice.

Des vagues plus hautes que certaines maisons

En cette fin de journée, la marée s'est retirée sur la plage du Sillon qui accueille désormais les kite-surfeurs. Mais dans la matinée, le coefficient de 112 associé à une houle de l'ouest, forcie par la tempête Pierrick, ont été à l'origine de puissantes vagues qui, pour certaines, sont montées plus haut que certaines maisons du front de mer. Le département de l'Ille-et-Vilaine était d'ailleurs placé en vigilance orange pour vagues-submersion ce mardi.

Un spectacle idéal que les Parisiens en vacances et les dronistes redemandent à condition d'être ultra-prudents. Ce matin, les gerbes d'eau étaient si intenses qu'elles se sont propagées sur le quai, emportant quelques voitures et inondant quelques caves. De mémoire de Malouins, on se dit coutumiers de ces marées, mais le niveau de la mer ayant tendance à monter, ce spectacle sera, un jour, plus ravageur que somptueux.