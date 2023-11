«On a fait tout ce qu'on pouvait» : à Montreuil-sur-Mer, les habitants impuissants face à la montée des eaux

Des pluies diluviennes et des cours d'eau en crue : le Pas-de-Calais connait des inondations historiques ces derniers jours. À Montreuil-sur-Mer, Geoffroy, accoudé au garde-fou de sa fenêtre, regarde impuissant, sa rue, disparaître sous les eaux de la Canche. "C'est une piscine", ironise-t-il au micro d'Europe 1. "Il y a bien 30 centimètres d'eau partout". Avec sa femme, ils n'ont pas voulu évacuer leur maison, malgré la montée des eaux.

"On espère pouvoir protéger la maison"

Ils ont pour le moment les pieds au sec et ceux grâce à l'évacuation des eaux usées de la maison. "La pompe de relevage arrive à suivre la montée de l'eau. Tant qu'il y a d'électricité, on espère pouvoir protéger la maison", explique Geoffroy.

"Mais on nous a dit que les maisons précédentes ont une coupure d'électricité et s'il n'y a plus d'électricité, il y a plus de pompes de relevage. Et s'il n'y a plus de relevage, il y aura plus d'un mètre d'eau dans le sous-sol", souligne-t-il. Alors, la mission désormais de tout faire pour éviter l'eau d'entrer, à l'instar de certaines de ses voisins, comme Julien et Guillaume. Mais rien à faire. Vague après vague, l'eau grignote centimètre par centimètre le sable de leur digue de fortune.

Pas de retour à la maison avant dimanche

"L'eau est arrivée presque au même niveau à l'arrière et va bientôt se rejoindre dans la maison. On ne peut rien faire, il faut que ça monte. Mais on a fait tout ce qu'on pouvait pour les choses qui craignent le plus l'eau. On a fait un déménagement et on a tout mis à l'étage", explique Julien.

La Canche ne devrait pas regagner son lit avant plusieurs jours, contraignant Julien et Guillaume, d'évacuer au moins jusqu'à dimanche.