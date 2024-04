Dépression «Pierrick» : 11 départements placés en alerte orange crues et vagues-submersion

Vigilance renforcée en France. La dépression "Pierrick" qui circule en entrée de Manche et proche du nord du Finistère en ce début d'après-midi pousse Météo France à placer 11 départements en alerte météo orange crues et vague-submersion. Parmi les zones concernées se trouvent : le Pas-de-Calais, la Somme, les Côtes-d'Armor, la Manche, le Finistère, la Seine-Maritime, l'Eure, la Charente-Maritime, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques.

L'agence météorologique prévient que "les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires", dans les secteurs concernés par de possibles crues. Des coupures d'électricité peuvent aussi subvenir. Plus inquiétant encore, des digues peuvent être fragilisées ou submergées. Les très fortes vagues prévues sur le littoral du nord du pays risquent aussi d'entraîner des projections de galets. "Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoires sur le rivage et le littoral", prévient Météo France.

Des conseils de comportement

Pour les départements concernés par les crues, Météo France demande aux habitants de s'éloigner des cours d'eau et des ponts et de rejoindre un point haut pour se mettre à l'abri en cas de submersion. Pour les automobilistes, il est déconseillé de s'engager sur une route immergée. Concernant les risques vagues-submersion, il est déconseillé de prendre la mer et un éloignement des côtes et des estuaires est vivement recommandé.