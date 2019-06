Sabrina a réussi à changer de vie après un burn-out : "Tout le monde est de bon conseil, mais personne n'est à ta place"

PODCAST

"Le mot burn-out était un peu tabou, maintenant je peux le dire, ça me libère". Dans L'ENVOL, le podcast sur le changement de vie produit par Europe 1 Studio, Sabrina a accepté de raconter son burn-out après sept ans passés dans des grandes entreprises dans le secteur de la communication, puis sa reconversion dans la fabrication... de nouilles. Même si elle revendique de ne pas être un "modèle" pour les personnes qui traversent la même épreuve qu'elle, Sabrina livre trois conseils pour sortir d'un burn-out et rebondir en changeant de vie.

1. Écouter tous les symptômes

Même si elle refuse l'étiquette de "modèle", Sabrina fait partie de ceux ayant réussi à se sortir d'un burn-out. Elle conseille pour commencer "d'écouter tous les symptômes, les moindres symptômes dès le départ, de les analyser, et de voir à quoi ils sont dus. Puis de rectifier le tir très vite". Elle-même a mis du temps avant de prendre conscience de l'ampleur de son mal-être. "Je suis vraiment allée trop loin avec mon corps. C'est lui qui m'a sauvé, mais je l'ai vraiment usé", analyse aujourd'hui la jeune femme, qui a commencé par souffrir d'insomnies puis est allée jusqu'à pleurer dès son arrivée au travail.

2. Déculpabiliser

Une fois les symptômes diagnostiqués, Sabrina conseille d'en parler. "Je suis persuadée que c'est important d'en parler, et que de mettre des mots et de l'entendre, ça va peut-être réveiller des choses chez les gens. Ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls et qu'ils peuvent peut-être déculpabiliser", raconte-t-elle. En quelques mois, Sabrina est passée de la communication à la fabrication de nouilles. Un changement de carrière atypique... qu'elle a osé en se faisant confiance. "Il y a des possibilités, des opportunités, il faut juste se faire confiance", insiste Sabrina. "C'est très dur, mais si à l'époque on m'avait dit 'tu passeras de la communication à la nouille', je ne l'aurais pas cru..."

3. Ne pas lutter contre soi-même

Sabrina a osé sauter le pas, en allant d'abord voir son chef pour quitter son travail. A bout de force, elle n'en pouvait plus. Désormais, elle conseille à ceux qui ne voient pas le bout du tunnel de faire de même. "Si les vacances et les vitamines ne suffisent pas, il faut commencer à réfléchir à autre chose, et vraiment, ne pas lutter contre soi-même. C'est bien d'écouter les autres, tout le monde est plein de bon conseil, mais personne n'est à ta place, et personne ne prendra jamais la décision à ta place", insiste Sabrina. "C'est toi qui vas dire à ton chef qu'il faut que tu t'en ailles. C'est toi qui vas décider de mener la vie qui te plaît et qui a du sens pour toi. Il n'y a que toi qui peut le savoir". Désormais, Sabrina est épanouie dans son nouveau quotidien, loin de ses anciens tourments.