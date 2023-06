EUROPE 1 ET VOUS - Papiers d'identité : des centres temporaires ouvrent pour accélérer la prise de rendez-vous

Vous l'avez peut-être testé à vos dépens. L'interminable attente pour obtenir un rendez-vous en mairie afin de faire faire un nouveau passeport ou une nouvelle carte d'identité. Des délais qui pouvaient dépasser les trois mois, parfois plus dans certains départements. En avril, Élisabeth Borne s'était engagée à ramener à 30 jours ces délais dès cet été. Si on est encore loin du compte sur tout le territoire, les choses avancent notamment grâce à la mise en place de dispositifs temporaires d'enregistrement de demandes qui viennent renforcer les services des mairies.

Dans le Nord, 80 dispositifs ont été mis en place. Objectif : augmenter le nombre de rendez-vous des demandeurs de documents pour leur permettre obtenir leur papier d'identité plus rapidement.

"On est passé de 65 jours pour avoir rendez-vous à une demi-journée"

À Roubaix, cinq bureaux ont été spécialement aménagés au premier étage de la mairie de quartier. Les rendez-vous pris en ligne, qui s'enchaînent depuis lundi, vont accélérer la délivrance des documents d'identité, assure Kamel Bensalem, responsable des relations administratives à Roubaix. "À Roubaix, on est passé de 65 jours pour avoir rendez-vous à un jour, voire une demi-journée. Les usagers vont gagner du temps pour avoir leur titre plus rapidement", explique-t-il.

Nouara, qui a besoin d'une carte d'identité pour les vacances, a pris rendez-vous il y a trois jours. "On aura la carte d'identité dans trois, quatre semaines, c'est rapide", se réjouit-elle.

"On va être victimes de notre succès"

Des délais plus rapides, mais qui risquent bientôt d'engendrer une forte affluence, selon Marie Eustache, directrice de la mairie de quartier. "Forcément, les gens vont se précipiter pour pouvoir faire leur passeport. Après, on verra au mois de juillet ou au mois d'août si ça s'accélère. On va être victimes de notre succès. Ça va se remplir fortement", assure-t-elle.

Un dispositif qui va permettre d'établir 6.000 titres d'identité supplémentaires aux 36.000 délivrés chaque année à Roubaix.