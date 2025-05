Roland-Garros : la journée Yannick Noah, un moment caritatif au cœur du tournoi

Des milliers d’enfants ont assisté à la journée Yannick Noah à Roland-Garros. Europe 1 a suivi le club de Choisy-aux-Bacs (Oise), venu encourager les champions. Pour ces jeunes tennismans, c’est un moment privilégié entre amis. Leur coach espère qu’ils repartiront avec de l’inspiration pour progresser.

C’est un moment qu’ils attendent chaque année avec impatience. À l’occasion de la journée Yannick Noah à Roland-Garros, des milliers de jeunes tennismans venus de toute la France ont eu la chance de voir leurs idoles de près. Europe 1 a suivi le club de Choisy-aux-Bacs, dans l’Oise, pour cette journée unique.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Sur le court Simone-Mathieu, Robin, 11 ans, ne perd pas une miette du spectacle. Assis juste en face de la chaise d’arbitre, il encourage ses joueurs préférés avec enthousiasme. "J’ai encouragé Carlos Alcaraz, Arthur Fils, il y avait aussi Ugo Humbert. C’est mieux que les voir à l’atelier", sourit-il.

À ses côtés, ses camarades Léna et Candice savourent chaque instant. "C’est assez sympa parce qu’on peut y aller avec ses amis du club. C’est une journée autour de notre sport qu’on aime. On voit les joueurs s’entraîner, et souvent, ils sont plus souriants qu’en match. C’est ma journée préférée dans l’année, j’adore", raconte Candice.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un rendez-vous devenu incontournable

Depuis 2013, le club participe chaque année à cette journée spéciale. Et le succès est tel que les places s’arrachent en quelques jours. "C’est toujours complet, et même de plus en plus. Dès qu’on ouvre les inscriptions, les 63 places du car partent tout de suite", explique Steve, l’entraîneur du club.

Pour lui, cette sortie n’a rien d’anecdotique : il encourage ses jeunes joueurs à observer attentivement la technique des champions. Une source d’inspiration précieuse pour progresser… et peut-être rêver, un jour, de fouler, eux aussi, la terre battue parisienne.