Le roi Charles III couronné à l'abbaye de Westminster

Huit mois après être devenu roi, Charles III a été couronné samedi à l'abbaye de Westminster, lors d'une cérémonie religieuse grandiose devant près de 2.300 invités.

L'archevêque de Canterbury Justin Welby a déposé la couronne de Saint-Edouard sur la tête de Charles III. Peu avant, le souverain avait prêté serment de servir ses sujets et de protéger l'Eglise d'Angleterre dont il est le chef suprême, et avait reçu l'onction, protégé des regards par des paravents.

La reine Camilla, épouse de Charles III, également couronnée

Camilla, épouse de Charles III, a été couronnée samedi à l'abbaye de Westminster, peu après le couronnement du souverain. La reine de 75 ans, divorcée de son premier mari, est la seconde épouse de Charles, auparavant marié avec la princesse Diana, dont il avait divorcé en 1996.

>>Plus d'informations à suivre