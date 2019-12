Retraites : les compagnies aériennes appelées à réduire leur programme de vols de 20% mardi

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a annoncé lundi avoir demandé aux compagnies aériennes de réduire de 20% de leur programme de vols mardi, date de la deuxième journée d'appel à une grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites en France.

"En prévision des préavis de grève déposés par des organisations syndicales, la DGAC a demandé pour la journée du 10 décembre aux compagnies aériennes de réduire de 20% leur programme de vols, au départ et à l'arrivée, pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Beauvais, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux", a-t-elle indiqué dans un communiqué. Le trafic aérien français avait déjà été perturbé jeudi et vendredi derniers, incitant les compagnies à annuler des centaines de vols.