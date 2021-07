Résultats du bac : les proviseurs attendent peu d'élèves dans les cours des lycées

Plus que quelques heures à se ronger les ongles avant de taper frénétiquement sur un ordinateur ou un téléphone pour savoir si ça passe, si on va au rattrapage ou si on est trop loin du compte. A partir de 9 heures ce mardi, les 715.000 candidats au baccalauréat nouvelle formule découvriront leurs résultats, dénouement d'une session 2021 chamboulée par la crise sanitaire et dont l'organisation a été émaillée de couacs.

Un baccalauréat aménagé

Mais, cette année, les lycéens ne se précipitent pas tous vers les panneaux d’affichages. Il n’est pas sûr que l’on entende dans les cours des établissements les traditionnels cris de joie. Les proviseurs n’attendent que quelques dizaines d’élèves. Et pour cause : le contrôle continu représente au minimum 82% de la note finale des candidats au bac général et technologique, plusieurs examens sur table ayant été annulés en raison de la crise sanitaire.

L'écrit de philosophie et le grand oral, les seules épreuves maintenues, correspondent aux 18% restants de la note finale. Les lycéens ont également bénéficié d'aménagements en philosophie afin de tenir compte des perturbations dans l'enseignement cette année. Ils pouvaient choisir entre quatre sujets, au lieu de trois et c'est la meilleure note qui est retenue entre celle obtenue à l'épreuve et celle du contrôle continu, à condition d'avoir rendu sa copie.

"On a déjà acheté la bouteille de champagne !"

Le suspense est donc largement réduit. Pour Alexia, une élève de terminale, il est hors de question pour elle de revenir à Paris, elle est déjà partie en vacances avec son groupe d'amis en Auvergne. "On a tous notre téléphone ou notre ordinateur, donc on va chacun regarder dans la même pièce sur nos propres appareils. Et on va tous se le dire les uns aux autres, comme si on était finalement devant les pancartes au lycée", explique la lycéenne au micro d’Europe 1. Avant d’ajouter : "on a prévu d’ouvrir le champagne tous ensemble, on a même déjà acheté la bouteille !"

"J'ai envie de ressentir ça comme tout le monde l'a vécu"

De son côté, Chirine a déjà son bac grâce au contrôle continu. Elle a donc hésité à aller voir les résultats. Puis, elle a décidé de faire comme les générations précédentes. "J'ai envie d'aller voir mes résultats moi-même, d'être angoissée un petit peu. J'ai envie de ressentir ça, comme tout le monde l'a vécu", confie-t-elle.

Pour connaître le pourcentage global de candidats reçus d'office au baccalauréat, il faudra attendre mardi soir. L'an dernier, 91,5% des candidats avaient été reçus d'emblée, un niveau record. Après les oraux de rattrapage, le taux de réussite avait grimpé à 95%.